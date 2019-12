Adrien Rabiot si sta pian piano integrando nella Juventus. Le voci di mercato che lo riguardano continuano però a circolare.

Dopo qualche difficoltà iniziale, Adrien Rabiot sta pian piano guadagnando fiducia in se stesso e si sta ritagliando il suo spazio nella Juventus targata Maurizio Sarri. Il francese sta quindi diventando una pedina importante nello scacchiere tattico dei bianconeri. Le voci di mercato che lo riguardano non sembrano però volersi spegnere e attenuare.

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: c’è una pretendente per gennaio

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Rmc Sport’, il Lione starebbe pensando al transalpino ex Psg per rinforzarsi sul mercato di gennaio e in vista della sfida di Champions League proprio contro la Vecchia Signora. Quest’ultima però, che dovrebbe già privarsi di Emre Can in quella zona del campo, non sembra essere intenzionata a cedere Rabiot nella sessione invernale, che aprirà i battenti il 7 gennaio.

Insomma, ora il buon Adrien è tenuto in considerazione da Sarri, che, a causa anche di qualche infortunio e assenza per squalifica, nelle ultime settimane gli ha dato fiducia con continuità. Il 24enne l’ha ripagata, facendo vedere spiragli di un’importante ripresa. E chissà che il 2020 non porti il vero Rabiot, rendendo felice tutto il mondo Juventus.

