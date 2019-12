De Sciglio non accetta il cambio in Juventus Lazio: ecco qual è stata la reazione del terzino dei bianconeri al momento della sostituzione.

Era iniziato da poco il secondo tempo di Juventus Lazio quando Maurizio Sarri ha deciso di sostituire Mattia De Sciglio. Il terzino è stato il protagonista in negativo in occasione del momentaneo vantaggio della Lazio, in quanto si è fatto superare troppo facilmente da Lulic. Al suo posto dentro Cuadrado per dare maggiore spinta in fase offensiva.

De Sciglio furioso, Juventus Lazio: il terzino non ci sta

Il terzino dei bianconeri sembra però non aver preso benissimo la decisione del suo allenatore. Viso contrariato e sconsolato al momento dell’uscita dal campo. Ma la rabbia si è scatenato in un calcio alle bottigliette posizionate vicine alla panchina. Frustrazione e delusione: la Supercoppa di De Sciglio finisce così.

