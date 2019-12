Calciomercato Milan, Ibra sempre più vicino: l’attaccante pronto è pronto ad accettare l’offerta rossonera

Zlatan Ibrahimovic si avvicina a grandi passi al Milan. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo lo quale i contatti tra il club rossonero e lo svedese si sarebbero intensificati nel corso delle ultime ore, dopo che la cinquina subita dalla formazione di Pioli in quel di Bergamo.

Calciomercato Milan, ritorno di Ibra: manca davvero poco

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della rosea, infatti, la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe decisa a puntare con forza sull’ ex centravanti dei Los Angeles Galaxy. Le terribili prestazioni dell’ ultimo periodo di Piatek, unite alle poco gratificanti vicissitudini extra campo in cui è stato coinvolto Leao, sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Il Milan ha un disperato bisogno di goal, ed Ibra rappresenterebbe il profilo ideale, a dispetto dell’ età anagrafica. Per lui è pronto un contratto di 18 mesi a circa 4 milioni più bonus. Si prospettano contatti continui nel corso delle prossime ore: Ibra-Milan sta diventando con il passare del tempo sempre più una concreta realtà.

