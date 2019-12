Calciomercato Juventus, addio Higuain? La clamorosa decisione

Higuain-Juventus, Calciomercato: quale sarà il futuro dell’ attaccante argentino al termine di questa stagione?

Una delle note più stonate della partita della Juventus contro la Lazio in supercoppa è stata la prestazione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, sebbene abbia giocato insieme a campioni del calibro di Dybala e Cristiano Ronaldo, non è riuscito quasi mai ad incidere nel match, finendo molto spesso nella morsa dei centrali biancocelesti. Fino ad ora, il suo rendimento realizzativo, al netto di alcune eccellenti prestazioni, impreziosite da alcune giocate esaltanti, è stato sotto le aspettative. 4 goal in campionato e due in Champions League, sono oggettivamente pochi per un goleador del suo calibro, al punto che non è da escludere un clamoroso addio al termine di questa stagione.

Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: quale sarà il futuro del Pipita?

Secondo quanto riferito da calciomercato news, infatti, il trentaduenne attaccante argentino non è sicuro di restare alla Juve. Il suo contratto da 7,5 milioni a stagione più bonus fino al 2021 e la sua età anagrafica sono fattori sicuramente da prendere in considerazione. Nelle ultime uscite stagionali, il Pipita è sembrato più nervoso del solito e lontano parente dell’attaccante rapace d’area di rigore capace di annichilire Koulibaly con una finta all’ Allianz Stadium o di siglare il goal decisivo nella sfida scudetto contro l’Inter. Le sirene dalla Cina cominciano a suonare anche per lui: molto, va detto, dipenderà dall’esito di questa stagione. Se il Pipita non dovesse sentire più la fiducia della dirigenza di Corso Galileo Ferraris, allora sì che un suo addio potrebbe davvero materializzarsi. Higuain lontano dalla Juve? Al momento non c’è nulla di concreto, ma la situazione potrebbe evolvere clamorosamente con il passare dei mesi.

