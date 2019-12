Maurizio Sarri è sempre più sulla graticola. I tifosi della Juventus avrebbero già in mente la soluzione in caso di esonero.

Sarri sì, Sarri no. Dopo la sconfitta di ieri nella finale di Supercoppa contro la Lazio, in casa Juventus a finire sulla graticola è l’allenatore. Sul mondo dei social i tifosi discutono e non approvano le scelte dell’allenatore dei bianconeri. Molte sue decisioni infatti non hanno convinto.

Esonero Sarri? I tifosi hanno un’idea

L’esonero al momento, a meno di scenari a dir poco clamorosi, non sembra un’ipotesi in campo. I supporters dei piemontesi però avrebbero già le idee abbastanza chiare. Tralasciando la suggestione Allegri, di cui in molti sul web invocano il ritorno, occorre dare uno sguardo agli allenatori al momento liberi e disponibili.

Il nome più suggestivo sarebbe senza alcun dubbio quello di Mauricio Pochettino. L’argentino, esonerato dal Tottenham e sostituito da Mourinho, già quest’estate, proprio prima dell’arrivo di Sarri, è già stato accostato alla Juventus. Ed è probabilmente anche per questo che l’idea piace e non poco ai tifosi, non soddisfatti dei risultati e del gioco mostrato dalla squadra in questo periodo. Voci che arrivano dal web, dove la rabbia per la sconfitta la fa da padrone. La delusione è tanta e nel mirino, come sempre accade in questi casi, c’è chi siede in panchina.

