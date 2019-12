Lite Bonucci Pjanic: scambio di vedute tra il capitano e il centrocampista dei bianconeri durante il secondo tempo di Juventus Lazio.

Due sconfitte in due settimane contro la Lazio. Quella di ieri è forse quella più pesante, perché in palio c’era un trofeo. A fine gara non possono non essere balzate agli occhi le facce scure di molti giocatori della Juventus, tra cui quella di Cristiano Ronaldo, alla prima finale persa in carriera. Ma, secondo quanto rivelato e riportato da ‘Tuttosport’, il portoghese non era l’unico nervoso.

Lite Bonucci Pjanic, Juventus Lazio: scintille in campo!

Infatti, durante il secondo tempo, ci sarebbe stato uno scambio di vedute molto acceso tra Leonardo Bonucci e Miralem Pjanic, avvenuto durante il secondo tempo. Il capitano dei bianconeri, sul risultato di 2-1 per la Lazio, avrebbe accusato il centrocampista di essere troppo schiacciato sulla linea dei difensori. Il bosniaco ex Roma si sarebbe limitato a rispondere con un’occhiataccia di quelle pesanti.

La discussione tra i due è comunque terminata senza particolari acredine, quantomeno sul terreno di gioco. Però è comunque il segnale di un momento non brillantissimo per la Juventus e di alcun certezze che molto probabilmente sono venute meno. Tensione e nervosismo in casa bianconera. Le feste serviranno per riportare serenità e convinzione.

