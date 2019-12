Intoppo nella trattativa che stava per portare Mario Mandzukic all’Al Duhail. Il trasferimento del croato in Qatar ora è bloccato.

Una vera e propria telenovela che sembra lontana dal vivere la sua ultima puntata. Proprio quando sembrava tutto fatto, il trasferimento di Mario Mandzukic all’Al Duhail sembra aver subito un forte rallentamento. La cessione, secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, sarebbe, quantomeno al momento, saltata.

Calciomercato Juventus, Mandzukic-Al Duhail: brusca frenata

A fare marcia indietro nelle ultime ore sarebbe stato lo stesso calciatore, che avrebbe lasciato il Qatar per fare ritorno in Italia. Alla base di tutto parrebbero esserci problemi di natura economica e legati all’ingaggio. Probabili però anche delle differenze di vedute sul prezzo del cartellino di Mandzukic.

Ora non resta che capire se la rottura sia definitiva o se vi siano dei margini di riavvicinamento. Il futuro del croato però, proprio come accaduto in estate, potrebbe trasformarsi ancora una volta in rebus. Sullo sfondo c’è sempre il Qatar. Sullo sfondo c’è sempre un leggero malessere del calciatore. Sullo sfondo ci sono sempre gli occhi di tanti club europei. La Juventus spera di riuscire a piazzare l’ex Bayern Monaco il prima possibile. Tutto però sembra complicarsi. Il mercato di gennaio è comunque ancora lungo.

