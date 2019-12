Paul Pogba è un nome che continua a stuzzicare la fantasia della Juventus e di tutti i tifosi bianconeri. Ma è solo un sogno?



Pogback. Basta pronunciare questa parola magica per accendere i sogni e la fantasia di tutto il mondo Juventus. Il ritorno del centrocampista francese è argomento di discussione da tantissimo tempo. Ma quanto è reale questa ipotesi?

Calciomercato Juventus, Pogba è più di un sogno?

Una chiave per arrivare a Pogba potrebbe essere Emre Can. Il tedesco infatti non fa più parte del progetto tecnico dei bianconeri e potrebbe lasciare Torino già nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà ufficialmente i battenti. L’ex Liverpool interesserebbe al Manchester United e alcuni tasselli potrebbero incredibilmente incastrarsi. 60 milioni più il 25enne: potrebbe essere questa, secondo quanto raccontato negli scorsi giorni da ‘Tuttosport’, la strategia e la mossa per riportare Pogba a Torino. Realtà o fantasia? Soltanto i prossimi mesi daranno una risposta. Per ora il sogna resta più vivo che mai.

