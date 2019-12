Contro il Cagliari ci potrebbero essere delle novità nella formazione della Juventus. Tridente accantonato e Bernardeschi dal 1′?

La sconfitta in Supercoppa contro la Lazio potrebbe portare Maurizio Sarri ad accantonare l’esperimento tridente. Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo tutti insieme in campo probabilmente sono un lusso che questa Juventus non può permettersi. E la prestazione con i biancocelesti l’ha perfettamente dimostrato. Contro il Cagliari si torna all’antico?

Juventus, con il Cagliari torna Bernardeschi dal 1′?

Il 6 gennaio all’Allianz Stadium uno dei tre tenori potrebbe quindi accomodarsi in campo. Ed ecco che in campo dal 1′ minuto potrebbe tornare Federico Bernardeschi. All’ex Fiorentina il compito di dare alla squadra piemontese quel famoso equilibrio che sembra essere mancato nella sfida di domenica contro gli uomini di Inzaghi. Il numero 33 avrà la grande occasione per riprendersi la scena e per dimostrare di meritarsi una maglia da titolare in questa Juventus. E il tridente, quantomeno per ora, può tornare in soffitta.

Leggi anche -> Juventus, che futuro per Higuain?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK