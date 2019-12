Mbappè alla Juventus, Calciomercato: le ultime sul possibile colpo da novanta dei bianconeri in vista della prossima stagione

La Juventus non molla Mbappè. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, e confermate da tuttojuve24, il club bianconero la prossima estate potrebbe sferrare un assalto decisivo al talento del Paris Saint Germain, proponendo un assegno da oltre 150 milioni di euro. Agnelli, che neanche un anno fa aveva dichiarato di voler acquistare “un giovane Cristiano Ronaldo“, vorrebbe regalare a Maurizio Sarri l’ennesimo top player di una rosa già oggettivamente molto valida. La trattativa al momento sembra molto difficile, viste le resistenze del club parigino, desideroso di trattenere il proprio campione sotto la Tour Eiffel, ma Paratici avrebbe un asso nella manica.

Calciomercato, Juve-Mbappè: inserimento di Emre Can nella trattativa?

Per limitare l’esborso economico, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris potrebbe decidere di inserire nella trattativa Emre Can. Stando agli ultimi rumors di mercato, l’ ex centrocampista del Liverpool non rientrerebbe nel progetto tattico di Maurizio Sarri, come testimonia la sua esclusione dalla lista Champions. Ragion per cui non è da escludere una sua partenza, magari proprio in quel Paris Saint Germain alla costante ricerca di un centrocampista di quantità e di interdizione ( alla società parigina piace molto anche Allan del Napoli). Se effettivamente dovesse chiudersi l’ operazione Emre Can-Psg, ecco che la Juventus avrebbe tutte le carte in regola per sedersi al tavolo delle negoziazioni con il club francese, proponendo il cartellino dell’ ex Liverpool più una sostanziosa parte cash. Al momento siamo ancora nel campo delle idee, ma il mercato di gennaio incombe e se davvero Emre Can dovesse diventare il nuovo compagno di squadra di Icardi ecco che i tifosi bianconeri potrebbero davvero cominciare a sognare al colpo Mbappè…

Per seguire tutti i movimenti di Paratici, clicca qui ->

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK