Matthijs De Ligt è stato l’acquisto più caro della Juventus dell’estate 2019, difensore che è costato ben 70 milioni di euro.

Il centrale ha parlato ai microfoni ufficiali del sito internet della Vecchia Signora, specificando: “Per me abitare a Torino è una cosa nuova. Ero abituato ad Amsterdam e questa è una città diversa. Qui sto bene, ho già visto dei luoghi interessanti. A Torino mi trovo bene e spero di poterci restare a lungo“. Parole che fanno ovviamente sognare i tifosi bianconeri.

De Ligt, l’olandese fa sognare i tifosi della Juventus

Per Matthijs De Ligt l’approccio al calcio italiano non è stato facile, con qualche fallo di mano di troppo che ha portato a delle polemiche e anche all’ironia dei social network. Il calciatore di recente ha vinto il Trofeo Kopa di cui ha parlato così: “Sono molto felice. E’ un premio nuovo che è stato assegnato per la prima volta nel 2018, quando vinse un grandissimo calciatore come Mbappè. Onestamente da piccolo sognavo tutto questo, ma non lo immaginavo possibile”.

