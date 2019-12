Dries Mertens alla Juventus può diventare realtà grazie alla presenza di Maurizio Sarri in bianconera. Il belga si libera gratuitamente dal Napoli a giugno.

Secondo Sport Mediaset il calciatore avrebbe rifiutato il passaggio al Borussia Dortmund che lo avrebbe voluto per sostituire Paco Alcacer recentemente infortunato. Sarà lo stesso calciatore a dover decidere il proprio futuro anche se non è da escludere che possa rinnovare. Il Napoli gli ha offerto un biennale da 4 milioni di euro più bonus, al momento messo sotto ghiaccio.

Mertens alla Juventus, colpo a parametro zero

Mertens alla Juventus sarebbe un grande colpo a parametro zero, ma attenzione perché su di lui c’è anche l’Inter. I nerazzurri di Antonio Conte monitorano da molto tempo il calciatore e sembrano pronti a proporre una bella offerta per renderlo parte di un tridente con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Non solo Juventus e Inter perché saranno diversi i calciatori pronti a mettere il turbo per arrivare al talentuoso calciatore. Tutto dipenderà dal calciatore stesso che ha voglia di crescere ancora dal punto di vista fisico e tecnico dimostrando di avere la tecnica per fare il grande salto di qualità finalmente in un top club.

