Ronaldo sulla Juventus: “Ecco come mi sento a Torino”

Ronaldo sulla Juventus, il portoghese torna a parlare dopo che in molti avevano messo in dubbio la sua permanenza a Torino per la prossima stagione.

C’era addirittura chi aveva parlato di un pentimento di Cr7 che avrebbe rimpianto l’aver lasciato il Real Madrid per Torino. A Dazn ha parlato, specificando: “Mi piace tutto della Juventus. C’è una buona cultura. Si tratta del miglior club in Italia e ha una storia straordinaria. Sono felice qui. Voglio vincere molti trofei con la Juventus. Non mi piacciono solo la Juventus, ma la cultura italiana“.

Ronaldo sulla Juventus ha sempre belle parole, pronto a raccontare le sue emozioni rispetto a un anno e mezzo vissuto con grande emozione. Sottolinea poi alcune emozioni sul suo paese: “Mi ricordo la presentazione allo Stadium, è stato davvero bello. Ero lì con la mia famiglia. I miei amici erano presenti, ma anche il club e il presidente”.

