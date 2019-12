Dejan Kulusevski è senza alcun dubbio uno dei calciatori del momento. La Juventus è interessata, ma qual è il piano dei bianconeri?

Dejan Kulusevski è senza alcun dubbio uno dei giocatori più interessanti che si sono messi in mostra in questo girone d’andata di Serie A. Lo svedese sta stupendo tutti contro la maglia del Parma. Il classe 2000, in prestito ai ducali ma di proprietà dell’Atalanta, è al centro di tante, continue e insistenti voci di mercato.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri studiano la situazione

Tra le squadre interessate c’è anche la Juventus. I bianconeri però, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttomercatoweb’, non avrebbero ancora presentato un’offerta ufficiale. Tentativi, approcci e idee, ma nessun passo definitivo. I bianconeri monitorano la situazione Kulusevski da lontano, studiando molto probabilmente una mossa e una strategia.

I piemontesi però dovranno ancora una volta fare i conti con la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri però potrebbero non sferrare l’assalto decisivo a gennaio, proiettandosi verso la prossima estate. Insomma, una vera e propria asta milionaria potrebbe esserci da giugno in poi. In questi mesi Kulusevski dovrà confermarsi e dimostrare di essere pronto per un big. Il suo valore potrebbe ancora salire, ma è un rischio che le pretendenti al classe 2000 sembrano esser disposte a correre.

