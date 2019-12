La situazione Kulusevski starebbe pian piano definendosi. La Juventus nelle ultime ore ha fatto passi in avanti per arrivare allo svedese.

Dejan Kulusevski è uno dei giocatori che maggiormente ha attirato le attenzioni su di sé per il suo rendimento in questa parte della stagione. Sullo svedese, in prestito al Parma ma di proprietà dell’Atalanta, è in corso un vero e proprio duello di mercato tra Juventus e Inter. Negli scorsi giorni i nerazzurri sembravano esser avvantaggiati, ma nelle ultime ore i bianconeri avrebbero fatto dei passi avanti molto importanti.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: passi in avanti nella trattativa

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sky Sport’, i piemontesi avrebbero superato i meneghini. Qualche dettaglio in più viene svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus per il classe 2000 sarebbe arrivata a offrire ben 35 milioni di euro più otto di bonus. Una cifra che andrà nelle casse dell’Atalanta.

Kulusevski dovrebbe legarsi alla Juventus con un contratto fino al 2024 da 3 milioni l’anno. Insomma, l’accordo sembra essere stato trovato o essere comunque a un passo. Mancherebbe soltanto la firma. La Vecchia Signora starebbe così per mettere a segno un grande colpo anche in ottica futura.

