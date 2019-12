Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al futuro e mettono gli occhi su tanti giovani talenti. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Paratici.

Puntare su giovani talenti, dando uno sguardo al futuro. Sembra essere questo l’obiettivo della Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato. Tanti i nomi sul taccuino della società bianconera e Paratici starebbe già studiando una strategia per concludere determinate trattative.

Calciomercato Juventus, occhi su tanti giovani talenti: i nomi

Il nome più importante è senza alcun dubbio quello di Federico Chiesa. Il figlio d’arte sembra essere a un passo dall’addio alla Fiorentina, con cui i rapporti appaiono oramai deteriorati. Ma occhio perché in casa viola c’è anche quel Gaetano Castrovilli che tanto piace alla Juventus. Un doppio colpo in salsa toscana potrebbe essere l’obiettivo dei bianconeri. La trattativa potrebbe essere facilitata dall’inserimento di qualche contropartita tecnica importante.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, ecco il piano per arrivare a Chiesa

Ma, come riportato da ‘Tuttosport’, la società piemontese starebbe dando uno sguardo anche all’estero. Due i nomi più caldi: Chong e Haaland. Il centrocampista 20enne del Manchester United andrà in scadenza del 2020 e potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto. Insomma, un colpo alla Pogba. L’attaccante del Salisburgo ha invece attirato di mezza Europa e su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta milionaria, ma i bianconeri puntano sull’asse con Mino Raiola.

Leggi anche -> Calciomercato Juventus, asse con Raiola per Haaland

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK