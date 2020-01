Il fratello di Neymar apre alla cessione alla Juventus del fratello in rotta di collisione con il Psg? Lo scenario e le ultime news di calciomercato.

Arrivano altre news importanti relative al futuro di Neymar al Psg: il giocatore brasiliano classe 1992, sempre più in rotta di collisione con il Paris Saint-Germain, da tempo vorrebbe lasciare la Ligue 1 per affrontare una nuova sfida che gli dia nuovi stimoli.

Il Manchester United era la formazione più accreditata in estate, con il Barcellona che sebbene più defilato stava seriamente pensando a riportarlo in Catalogna accanto a Lionel Messi.

Un pochino più distante c’era anche la Juventus di Maurizio Sarri che, tuttavia, in questa sessione di gennaio qualora ci fossero le condizioni giuste potrebbe tentare nuovamente di intavolare una trattativa. Al momento, però, il CFO dei bianconeri Fabio Paratici sta monitorando la situazione.

A parlare oggi, ed a ridurre sensibilmente le speranze di tutte queste squadre interessate al ragazzo classe 1992 perno della nazionale del Brasile, ci ha pensato il fratello di Neymar che ha dichiarato che, nonostante gli screzi estivi con il Psg, potrebbe anche rimanere per altre stagioni tra i campioni di Francia.

Neymar alla Juventus? Calciomercato: parla il fratello

Il fratello di Neymar, infatti, ha dichiarato che il calciatore classe 1992 ha un ottimo rapporto con un altro top player del Psg: stiamo parlando di Mbappé e che, nonostante i battibecchi estivi con la dirigenza, è totalmente coinvolto in questo progetto, essendo un grande professionista.

La stagione in corso, infatti, si sta attestando su grandissimi numeri e, per questo motivo, l’idea sarebbe quella di rimanere. Allo stesso tempo. però. qualora arrivassero delle offerte davvero straordinarie e letteralmente “fuori mercato”, non è da escludere che ci si potrebbe sedere al tavolo delle trattative.

In tal senso, però, la Juventus difficilmente potrebbe compiere una nuova operazione Ronaldo, per così dire, motivo per il quale lo scenario per i bianconeri è al quanto difficile.

