Nuova vita ormai per Mario Mandzukic. Ecco quando l’attaccante croato ex Juventus sarà ufficialmente presentato dall’Al Duhail.

Dopo una telenevela, iniziata ufficialmente la scorsa estate, Mario Mandzukic ha lasciato la Juventus. L’attaccante croato ha vissuto dei mesi difficili, essendo un vero e proprio separato in casa. Ora presente e futuro per l’ex Bayern Monaco si chiama Al Duhail.

Calciomercato Juventus, ecco quando sarà presentato Mandzukic

L’avventura qatariota di Mandzukic inizierà ufficialmente oggi, quando sarà presentato in conferenza stampa. Un’esperienza nuova e importante in un campionato sicuramente non di primissimo livello, ma il buon Mario vorrà senza alcun dubbio dimostrare di poter dire ancora la sua. E chissà se qualcuno in casa bianconera potrebbe addirittura rimpiangerlo. Sarri d’altronde non gli ha mai concesso una chance, escludendo fin da subito dal suo progetto tecnico tattico.

