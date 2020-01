E’ arrivata la prima cessione ufficiale da parte dei bianconeri in questo calciomercato Juventus di gennaio 2020: tutte le cifre ed i dettagli dell’affare.

E’ arrivata proprio nella giornata di oggi l’ufficialità della prima cessione di gennaio per la Juventus: in questa sessione invernale di calciomercato, infatti, i bianconeri hanno salutato Mattia Perin che si è trasferito al Genoa in prestito secco fino a giugno 2020.

Dopo non aver passato le visite mediche in estate al Benfica, affare che è saltato all’ultimo, l’estremo difensore classe 1992 è rimasto fuori rosa per sei mesi in quanto la Vecchia Signora aveva deciso di riacquistare Gianluigi Buffon che avrebbe preso il suo posto come secondo portiere dietro Szczesny.

Adesso per lui è pronta una nuova avventura che, tuttavia, di fatto non lo è poi così tanto: il ragazzo, infatti, aveva vestito la maglia dei rossoblu per cinque anni ed è proprio un prodotto del settore giovanile dei liguri.

Calciomercato Juventus, Perin al Genoa ufficiale: cifre e dettagli

Adesso starà a lui convincere Davide Nicola, nuovo allenatore del Genoa, convincere che è lui la prima scelta, il portiere titolare, cercando di spodestare il giovane ex Inter Primavera Radu.

Non sarà affatto semplice farlo dal momento che il ragazzo arriva da di fatto un anno di stop a causa di una lunga serie di sfortunati infortuni che non solo ne hanno limitato la carriera, ma anche e soprattutto l’esplosione.

Staremo a vedere chi sceglierà Nicola come portiere titolare al Genoa ma intanto la Juventus, per almeno sei mesi, si è liberata di un ingaggio non tanto pesante ma che allo stesso tempo andava a gravare sul bilancio.

Per Perin al Genoa non si tratta certamente dell’ultima spiaggia questa sua nuova avventura, questo suo trasferimento, dal momento che è ancora abbastanza giovane, tuttavia si tratta senz’altro di uno snodo importante per la sua carriera.

