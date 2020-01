Infortunio Demiral, Roma Juventus: problema abbastanza grave al ginocchio per il difensore centrale dei bianconeri. Entra De Ligt al suo posto.

Brutta tegola in casa Juventus che perde al quindicesimo minuto circa del primo tempo Mehri Demiral. Il difensore centrale classe 1998 è infatti stato costretto ad uscire a causa di un brutto infortunio al ginocchio che sembra al momento essere una distorsione.

In ogni caso il ragazzo, che ha provato a rientrare in campo, è stato sostituito ed al suo posto è entrato De Ligt. L’olandese ex Ajax classe 1999 avrà una grande occasione nuovamente per mettersi in mostra ma il problema all’ex Sassuolo sembra essere più grave di quel che sembra.

Infortunio Demiral Roma Juventus: entra De Ligt

Al momento non sappiamo quali siano le condizioni di salute di Demiral ma ne sapremo senz’altro di più nel post partita dei bianconeri che sicuramente daranno degli aggiornamenti, magari in conferenza stampa.

