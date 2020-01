Video Gol Ronaldo Roma Juventus: rigore perfetto di CR7, che finalizza il tutto dopo un penalty procurato da Dybala. Clicca qui per vederlo.

Raddoppio dei bianconeri con Cristiano Ronaldo che non sbaglia un rigore procurato da Paulo Dybala per un erroraccio in disimpegno di Veretout. E’ raddoppio Juve.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA JUVE

Video Gol Ronaldo Roma Juventus: rigore perfetto

Maurizio Sarri ha bisogno di un altro risultato convincente dopo l’importantissima vittoria per 4-0 contro il Cagliari, una vittoria che fa respirare moltissimo la Juventus dal momento che la Supercoppa Italiana persa contro la Lazio grida ancora vendetta e non è andata affatto giù, al netto delle dichiarazioni di rito, alla dirigenza della società di Corso Galileo Ferraris.

Dal punto di vista del gioco, però, sono arrivati comunque segnali davvero importanti dal momento che soprattutto a centrocampo e in attacco quando la palla inizia a girare come chiede il tecnico in velocità e verticalizzando, sono davvero dolori per qualsiasi avversario.

Quando, invece, la condizione fisica, mentale ed atletica cala un po’, o i mediani vengono pressati parecchio, la manovra ne risente parecchio e proprio su questo il tecnico toscano deve cercare di trovare una soluzione importante. Così, infatti, non va proprio.

C’è poi la spinosa questione legata a De Ligt, il quale non sta giocando ormai da parecchio tempo. Sicuramente il ragazzo ex Ajax non sta benissimo, ma è anche vero che Sarri non gli ha di fatto concesso nemmeno un minuto da ormai qualche tempo tra campionato e Champions League.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> PARATICI: “DE LIGT? PARLIAMO DELLA PARTITA”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK