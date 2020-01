Video Gol Douglas Costa Juventus Udinese: arriva il poker della squadra bianconera, firmato dall’esterno brasiliano, che torna a segnare. Clicca qui per vedere la rete.

Juventus Udinese ormai sta diventando una festa del gol a tinte sempre più bianconere. E il bianconero ovviamente è quello dei padroni di casa. Allo Stadium infatti è arrivato anche il poker. A firmarlo, su rigore, è stato Douglas Costa, che ha ritrovato così la via del gol. Una gioia che gli mancava da un bel po’ di tempo.

Video Gol Douglas Costa Juventus Udinese: ecco il poker

Interessante senza alcun dubbio l’evoluzione dell’azione che ha portato al penalty: Alex Sandro ha messo in mezzo un pallone vagante, che è arrivato a Rugani. Il difensore ha provato a piazzarla in rete, ma ha trovato la parata di Nuytinck: rigore netto. Dybala lascia la battuta a Douglas Costa e il brasiliano non sbaglia. All’Allianz Stadium viene calato il poker. E la partita è sempre più in ghiaccio e a senso unico.

Davvero una prestazione di forza importante quella degli uomini di Maurizio Sarri. Una vittoria importante rotonda per i padroni di casa, che sembrano aver ritrovato brillantezza e condizione, dopo un finale di 2019 con qualche piccolo intoppo.

