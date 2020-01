Juventus-Parma probabili formazioni, c’è il dubbio legato a CR7

Juventus-Parma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi: Cristiano Ronaldo con la sinusite, Kulusevski sfida il suo futuro.

La Juventus non ha tempo per provare a fare esperimenti. L’Inter la incalza alle spalle e sogna il sorpasso definitivo alla Vecchia Signora I bianconeri però sanno il fatto loro e devono battere il Parma. A Lecce, invece, sarà. probabilmente una partita molto agevole per gli uomini di Antonio Conte. Ad ogni modo allo Stadium domenica sera arriverà la sorpresa del campionato, la. squadra che più di tutte ha fatto bene tra le outsider.

Juventus-Parma probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dell'”Alianz Stadium” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso del Parma sono due. Il primo è legato al dubbio tra Scozzarella ed Hernani in cabina di regia, il secondo a Gervinho. L’ivoriano non è al top della condizione, tanto che D’Aversa lo ha risparmiato in Coppa contro la Roma. Se non gioca il letale contropiedista, toccherebbe a Barillà. In quel caso Kurtic avanzerebbe nel tridente con Inglese e Kulusevski.

Gazzetta e Corriere non danno lo stesso undici di partenza per la Juventus, priva di Chiellini, Demiral e Khedira infortunati e dello squalificato Bentancur. I ballottaggi vedono Rabiot favorito su Emre Can. Per il Corriere Dybala giocherà alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo. Per la Gazzetta, invece, il Pipita andrà in panchina. Sono da valutare le condizioni di CR7 che ha la sinusite.

Corriere dello Sport

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Gazzetta dello Sport

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

