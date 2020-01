Bel regalo per la nuotatrice Federica Pellegrini. A farglielo è stato un giocatore della Juventus. Ecco di chi si tratta.

Federica Pellegrini è senza alcun dubbio una delle sportive più conosciute e amate dal grande pubblico. Le tante medaglie vinte dalla nuotatrice azzurra tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei ne hanno fatto senza alcun dubbio un personaggio a 360 gradi e a tutto tondo. Ed ecco che per lei è arrivato un grandissimo e graditissimo regalo. A farglielo è stato un giocatore della Juventus.

Federica Pellegrini, regalo speciale da parte di un giocatore della Juventus

La 31enne ha infatti ricevuto un omaggio e un pensiero speciale dal centrocampista dei bianconeri Federico Bernardeschi, ossia la sua maglia numero 33. Il tutto è stato accompagnato da un biglietto: “È bello condividere la stessa Fede…”, ha scritto il Berna. La nuotatrice ha postato il biglietto sul suo profilo Instagram, tramite le storie, ringraziando l’ex Fiorentina per il bel gesto.

Peccato però che anche il fratello della Pellegrini Alessandro condivida la medesima passione per la Juventus e si sia immediatamente impossessato della maglietta. “Me l’ha fregata subito….“, ha scherzato su Instagram la belle Federica. La nuotatrice è reduce tra l’altro dal successo della prima puntata di ‘Italia’s Got Talent’, dove ha svolto l’inedito ruolo di giudice. Ma per lei c’è tempo anche per qualche attimo in famiglia. E per ricevere dei graditi regali.

