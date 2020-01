Paratici ha parlato nel pre partita di Juventus Parma, soffermandosi sia sulla partita che sul calciomercato. Queste le sue parole.

IL CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato a qualche minuto dal fischio d’inizio del match dell’Allianz Stadium contro il Parma. Il dirigente dei bianconeri si è soffermato anche sul calciomercato.

Paratici, Juventus Parma: “Partita importante. Rakitic? Stiamo parlando con il Barcellona”

Queste le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia Anastasi. La partita? Stiamo facendo una grande stagione. Quella di oggi è senza alcun dubbio una partita importante“. Impossibile però come detto non parlare di mercato e delle voci di un possibile scambio con il Barcellona che vede protagonisti Rakitic e Bernardeschi

“Rakitic Bernardeschi? Stiamo parlando col Barcellona per avere informazioni su Matheus Pereira e stiamo procedendo con questo tipo di operazione. Per quanto riguarda lo scambio, era un’idea nata in estate, ma ora non c’è stato nessun interesse concreto tra le parti né da parte nostra né dalla loro”, queste le parole di Paratici. Insomma, una smentita categorica.

