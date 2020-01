Calciomercato Juventus, ipotesi scambio con il Barcellona

Il calciomercato Juventus è pronto a decollare. La squadra è prima in classifica e già agli ottavi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia. Questo a testimonianza del valore dell’organico messo a disposizione a Sarri.

Eppure c’è sempre la voglia di migliorare la rosa, non solo in ottica futura (con il colpo Kulusevski) ma anche per il presente. Perché l’Inter non sta affatto rimanendo con le mani in mano. Conte sente il profumo dello scudetto e per questo motivo ha chiesto grandi rinforzi alla società, che pare pronta ad accontentarlo.

Anche la Juventus allora dovrà darsi da fare in questo calciomercato per arricchire la rosa e offrire altre soluzione tecniche e tattiche all’allenatore. Ed ecco allora che potrebbe prendere piede una trattativa importante.

Calciomercato Juventus: Bernardeschi per Rakitic?

Secondo Repubblica la Juventus sarebbe molto interessata a mettere in piedi uno scambio con il Barcellona. Uno scambio del quale si era parlato già del resto nel corso della passata estate. I blaugrana hanno da poco cambiato allenatore, affidandosi a Setien dopo Valverde. In ogni caso Ivan Rakitic sembra ormai agli sgoccioli della sua esperienza in Catalogna ed è pronto a cambiare aria. Il croato sarebbe un giocatore adatto agli schemi di Sarri, sa abbinare qualità e quantità.

Con i bianconeri che sarebbero pronti a mettere sul piatto come contropartita Federico Bernardeschi. Giocatore che può ricoprire più ruoli in cambio e che sarebbe gradito al club spagnolo.

