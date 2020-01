Calciomercato Juventus: ufficiale il passaggio di Mota Carvalho al Monza. Nuova avventura per l’attaccante portoghese dell’Under 23.

Si muove in uscita il mercato della Juventus Under 23. Danny Mota Carvalho ha infatti lasciato i bianconeri per approdare ufficialmente al Monza. L’attaccante lascia dopo aver realizzato sette gol e due assist e inizia una nuova importante esperienza.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Mota Carvalho al Monza

A dare l’ufficialità della conclusione dell’affare è stata la stessa società lombarda con un comunicato ufficiale: “A rinforzare la squadra di Brocchi arriva in biancorosso Dany Mota Carvalho, attaccante che nella stagione in corso ha collezionato 20 presenze e 7 reti con la Juventus Under 23. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Niederkorn in Lussemburgo il 2/5/1998, ma di nazionalità portoghese, vanta 5 presenze e 3 gol con l’Under 21 lusitana.Vestirà la maglia numero 16“.

