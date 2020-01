Calciomercato Juventus, Sarri fa chiarezza sui possibili partenti

Calciomercato Juventus, Sarri in conferenza stampa ha fatto chiarezza anche riguardo i rumors di cessione di alcuni giocatori.

Non solo calciatori in entrata, specie in ottica futura, perché in questi giorni si sta parlando sopratutto di alcune ipotetiche cessioni. Come ad esempio quella di un Emre Can che sta faticando a trovare spazio oppure quella di Bernardeschi. Si è vociferato di uno scambio con il Barcellona o anche di una sua cessione alla Roma, dove troverebbe più spazio per strappare una convocazione per Euro 2020. Infine anche qualche punto interrogativo su Douglas Costa, magari un po’ penalizzato dagli schemi di Sarri ma comunque giocatore molto valido.

Calciomercato Juventus, cosa ha detto Sarri in conferenza stampa

Nella conferenza stampa pre Juventus-Roma di Coppa Italia il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche di calciomercato, interpellato proprio a riguardo delle ipotetiche cessioni. L’allenatore ha subito chiuso la porta a ogni voce. «Non mi risulta nulla e non mi interessa. Se la società non dice altrimenti fanno parte della rosa e sono presi in considerazione. Al momento non mi risultano altre situazioni, se sono a disposizione sono a disposizione» ha detto Sarri. Tradotto in soldoni: Bernardeschi e Emre Can sono calciatori della Juventus e per ora non si muovono.

Così come non sembra destinato a partire nemmeno Douglas Costa, che gode della massima stima del tecnico. «E’ un giocatore a rischio muscolare quindi certi carichi abbiamo preferito evitargli, per scelta abbiamo deciso di salvaguardarlo da eventuali infortuni. – ha detto Sarri – Sta trovando continuità negli allenamenti ma ancora non è al massimo della condizione».

