Calciomercato Roma, assalto a Castrovilli: Juve beffata?

Calciomercato Juventus, la Roma fa sul serio per Castrovilli: pronta una doppia offerta ai Viola

Uno degli obiettivi di mercato per la prossima campagna acquisti della Juventus è sicuramente Gaetano Castrovilli. Le prestazioni dell’asso ex Cremonese non sono di certo passate inosservate, e gli addetti ai lavori si sono messi giù all’ opera in questo senso per tessere la ragnatela con la Fiorentina. Nelle ultime ore, dopo i timidi sondaggi del Milan, sembra essersi inserita con decisione la Roma, pronta ad una super offerta pur di assicurarsi le prestazione del mediano gigliato.

Castrovilli alla Roma, Calciomercato Juventus: Juan Jesus nell’affare?

Secondo quanto riportato da romalive, infatti, Petrachi sarebbe pronto ad una super offerta per cercare di strappare Castrovilli alla Fiorentina. La Roma avrebbe infatti stanziato una parte cash, più i cartellini del giovane Riccardi e di Juan Jesus. Molto verosimilmente, questo genere di trattativa potrà concludersi in estate, ma è da segnalare il sondaggio importante effettuato dai giallorossi, che puntano a mettere la freccia e a battere la concorrenza di Juve, Inter e Milan per il “Castro“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK