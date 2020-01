Calciomercato Juventus, Castrovilli al Milan? Suso è la chiave

Castrovilli al Milan, Calciomercato Juventus? L’ inserimento di Suso nella trattativa può sbloccare l’affare

Una delle rivelazione di questo campionato è sicuramente Castrovilli. Il giovane centrocampista della Fiorentina sta trascinando la squadra di Iachini alla risalita dai bassifondi della classifica a suon di giocate spettacolari. Le prestazioni dell’ex Cittadella non sono passate inosservate. Negli ultimi giorni, il nome di Castrovilli era stato accostato con una certa insistenza alla Juventus, ma nelle ultime ore sembra esserci stato un importante inserimento del Milan.

Calciomercato Juve, Milan-Castrovilli: Suso nella trattativa?

Secondo quanto raccolto da calciomercato24, infatti, Boban starebbe intensificando i contatti per cercare di portare Castrovilli al Milan, anticipando la concorrenza di Inter e Juve. Il dirigente rossonero punterebbe all’inserimento di Suso nella trattativa, per limitare l’esborso economico. Al momento la risposta della Fiorentina è stata un “no grazie”. Castrovilli è infatti considerato il presente, ma soprattutto il futuro della viola, soprattutto se, come pare, nella prossima finestra di calciomercato dovesse partire Federico Chiesa. Al momento la trattativa Castrovilli-Milan è molto lontana da un lieto fine: staremo a vedere se nei prossimi mesi potrà succedere qualcosa in tal senso.

