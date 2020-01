Video Juventus Roma highlights: ecco i gol e tutte le immagini salienti della partita valida per quarti di finale di Tim Cup. Clicca qui per vedere la sintesi.

Juventus Roma era il quarto di finale di Tim Cup in programma oggi. La sfida tra bianconeri e giallorossi ha sempre avuto un sapore particolare, vista la storica e antica rivalità tra le due squadre. Sia Sarri che Fonseca, viste le scelte di formazione, hanno dimostrato di puntare molto su questa partita e, in linea generale, su questa competizione.

Video Juventus Roma highlights: i gol e le immagini salienti della partita

I bianconeri volevano e potevano senza alcun dubbio sfruttare il fattore campo e la spinta, sempre presente, del pubblico di casa. Gli uomini di Sarri poi avevano dalla loro parte anche il precedente di poco più di una settimana fa, vinto 2-1, anche se quella volta si è giocato allo stadio Olimpico. L’attenzione per la Juventus era comunque massima, vista la voglia di rivalsa e la qualità degli avversari. La Roma infatti ha ritrovato sì il successo in campionato sul campo del Genoa, ma ha sempre fatto capire di puntare molto sulla Coppa Italia. Ed è per questo che la sfida è stata avvincente, tesa e giocata su ritmi molto alti ed elevati fin dalle primissime battute. Insomma, non sono di certo mancate emozioni e belle giocate dei singoli. E sono stati proprio questi ultimi a fare la differenza all’Allianz Stadium.

Nei video highlights di Juventus Roma si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva comunque in palio un posto in semifinale in un trofeo importante e prestigioso. E qualche risposta e segnale importante è senza alcun dubbio arrivato. Da entrambe le parti.

