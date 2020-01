Calciomercato Torino, colpo dal Barcellona: dispetto alla Juve?

Calciomercato Torino, interessamento da parte della dirigenza granata per un laterale attualmente in forza al Barcellona

Il Torino potrebbe mettere a segno un vero e proprio colpaccio. Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, infatti, la dirigenza torinese avrebbe messo gli occhi sul giovane laterale classe ’98 del Barcellona Moussa Wague, autore di una splendida partita in Champions League contro l’Inter nel match di San Siro. Il laterale senegalese, dotato di una fase offensiva, ha dimostrato dei notevoli miglioramenti anche in fase difensiva, e non è escluso che l’attuale allenatore dei blaugrana, Setien, molto avvezzo alla valorizzazione dei giovani, non lo tenga in seria considerazione. Il Toro potrebbe chiudere quest’operazione in prestito: molto probabile che ciò avvenga a giugno, quando il tempo per questo genere di trattative sarà molto più lungo. Ricordiamo che sul giocatore c’era il timido interessamento della Juventus.

