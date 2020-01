Calciomercato Juventus, all in per Milinkovic Savic: ecco l’offerta

Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: ecco la rivelazione clamorosa dagli studi di 7 Gold

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“. Questa frase potrebbe essere utilizzata anche nel caso di Milinkovic Savic, tornato prepotentemente ad essere un desiderio della Juventus. Il serbo, dopo un inizio di stagione in sordina, insieme a Luis Alberto si è preso sulle spalle il centrocampo e sta trascinando i biancocelesti in cima alla classifica grazie alla sua fisicità e prestanza fisica. Fabio Paratici, che già due anni fa aveva bussato insistentemente alle porte di Lotito per cercare di acquistare il serbo, ora sembrerebbe essersi convinto della bontà dell’operazione e sarebbe pronto a staccare un assegno di circa 70 milioni di euro.

Milinkovic Savic alla Juve, Calciomercato: Paratici prova il colpaccio

A rivelarlo è Fabio Santini, esperto di mercato, su 7 gold, che spiega come l’interessamento della Juventus non si sia mai sopito e che potrebbe concretarsi in un’offerta ufficiale durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Staremo a vedere quali saranno i futuri scenari, fermo restando che per ora non c’è nulla di concreto, ma soltanto rumors di mercato. Dopo la sempre più probabile cessione di Emre Can e l’interessamento per Allan, quindi, la dirigenza bianconera potrebbe regalare alla piazza un altro innesto di tutto valore con cui incrementare ancor di più il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK