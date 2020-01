Bentancur al Barcellona, calciomercato Juventus: maxi offerta in arrivo

Arriverà una maxi offerta da parte del Barcellona per Rodrigo Bentancur? Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un affare possibile.

Le eccellenti prestazioni di quest’anno da parte di Rodrigo Bentancur hanno attirato non poche attenzioni da parte di moltissimi top club di tutta Europa. Non è un mistero il fatto che il ragazzo sia cresciuto in maniera esponenziale in quest’annata sotto l’egida di Maurizio Sarri e, anche ieri sera, è stato uno dei migliori in campo nonostante la sconfitta.

Il Barcellona, quindi, a giugno ha intenzione di preparare, come riporta Calciomercato.it, una maxi offerta per portarlo in Spagna. Ecco tutti i dettagli riguardo a questa possibile operazione di calciomercato che potrebbe far tremare la Juventus.

Bentancur al Barcellona, calciomercato Juventus: l’offerta

Rodrigo Bentancur piace moltissimo al Barcellona che vede in lui il possibile centrocampista del futuro. Bravissimo negli inserimenti, eccellente in qualità di regista, bravo nello stretto e nel dribbling, oltre ovviamente ad essere rapido nei movimenti e nel fraseggio: queste sono le caratteristiche che affascinano e non poco i blaugrana che vogliono arrivare ad un’offerta per il ragazzo.

Base di partenza? Ora come ora non meno di 50 milioni di euro per lasciarlo partire da Torino, città nella quale è diventato un vero e proprio punto di riferimento di Maurizio Sarri.

Il ragazzo classe 1997, per ora, è e rimarrà in bianconero fino alla fine della stagione ma una cosa è certa: non sarà affatto facile trattenerlo in estate, dove potrebbero arrivare per lui offerte davvero importantissime da parte di molti altri top club, come ad esempio il Real Madrid o il Psg.

Paratici è già pronto a blindarlo con un maxi rinnovo: il suo futuro, almeno per ora, è alla Juve.

