Emre Can al Bayern Monaco: l’affare si farà oppure no? Le ultimissime news di calciomercato Juventus rivelano la decisione ufficiale dei tedeschi.

La Juventus sembra essere furiosa per i rifiuto da parte del Bayern Monaco di acquistare Emre Can. Stando alle ultimissime news che arrivano dalla Germania e che riporta la Build, sembrerebbe infatti che il centrocampista classe 1994 non tornerà in Bundesliga nonostante l’interesse sempre più forte da parte del Borussia Dortmund, il quale non sembra tuttavia essere disposto a pagare i 30 milioni di euro richiesti dai bianconeri.

Tra tutti i club che si erano fatti sotto per arrivare al ragazzo, sembrava proprio la formazione campione in Germania ad essere quella più accreditata per acquistare il ragazzo ma, purtroppo, non sembra essere proprio così.

Per questo motivo adesso i bianconeri, dopo aver smaltito la rabbia e la delusione, dovranno indirizzarsi verso nuovi possibili acquirenti. Ecco tutti gli altri club che potrebbero acquistare l’ex mediano del Liverpool già a gennaio.

Emre Can al Bayern Monaco, calciomercato Juventus: salta tutto

Emre Can non andrà al Bayern Monaco: la decisione sembra essere ormai ufficiale. Al momento in corsa rimangono soltanto, infatti, Tottenham e Manchester United i quali, tuttavia, non hanno ancora fatto sapere nulla ai bianconeri riguardo alla formula con cui intendono prelevare il ragazzo.

La Juventus chiede non meno di 30 milioni di euro per il suo cartellino ma, allo stesso tempo, non sembra essere disposta a fare sconti o a prendere in considerazioni altre forme di acquisto se non quella a titolo definitivo.

Insomma, la situazione sembra complicarsi sempre di più minuto dopo minuto: come proseguirà questa vicenda? Staremo a vedere, intanto lui continua a non giocare.

