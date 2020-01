Calciomercato Juventus e Inter, si fa largo l’ipotesi di uno scambio tra i due club che vedrebbe protagonisti Bernardeschi e Vecino

Avrebbe assolutamente del clamoroso l’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dai colleghi di interlive, infatti, Inter e Juventus potrebbero ragionare attorno ad uno scambio che vedrebbe coinvolti Bernardeschi e Vecino. I due giocatori, infatti, non rientrano nei progetti tattici dei rispettivi allenatori, ragion per cui non è assolutamente da escludere quest’ipotesi, fermo restando che sull’esterno italiano ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe mettere sul piatto uno scambio alla pari con Paquetà.

Scambio Bernardeschi-Vecino, calciomercato Juventus e Inter: l’affare si farà?

I due giocatori hanno una discrepanza di valutazione. Vecino è infatti valutato circa 25 milioni di euro, mentre la Juve per Bernardeschi non chiede meno di 35 milioni di euro. Dialoghi ufficiali non sono ancora partiti tra i due club, siamo ancora nel campo dei rumors e delle ipotesi. L’Inter, dopo aver messo a segno il colpo Eriksen, che da poche ore ha completato le visite mediche, desidererebbe fare un ulteriore sforzo per regalare ad Antonio Conte un ulteriore innesto. Anche la Juve, soprattutto dopo la cocente sconfitta rimediata contro il Napoli, ha assoluta necessità di rinforzare il centrocampo. Le ultime ore potrebbero gettar luce sulla vicenda.

Per le ultime vicende di calciomercato, clicca qui->

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK