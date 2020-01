Lautaro alla Juventus, Calciomercato: se Cristiano Ronaldo dovesse andare via, Paratici potrebbe dare l’assalto all’attaccante argentino

La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe rivelarsi davvero importante per la Juventus. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris ha il dovere da un lato di ringiovanire la rosa, dal momento che quella bianconera è una delle squadre più vecchie della Serie A, dall’altra cercare di non diminuire il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. L’operazione Kulusevski può essere letta in quest’ottica. Cristiano Ronaldo e compagni, attualmente, sono in gioco su tutti e tre i fronti, ma qualcosa sembra già bollire in pentola.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, non è assolutamente certo che l’asso portoghese chiuda la carriera alla Juventus. L’ipotesi Paris Saint Germain è stata ventilata a più riprese, soprattutto se, come pare, Neymar dovesse ritornare al Barcellona. Cr7 non ha mai fatto mistero di trovarsi bene a Torino, ma nel caso in cui anche in questa stagione la Juve dovesse fallire l’assalto alla Champions League, per quella che è diventata una vera e propria ossessione, ecco che l’addio del lusitano non sarebbe più un’utopia. Un’ipotesi alquanto suggestiva per il dopo Ronaldo risponde al nome di Lautaro Martinez.

Lautaro alla Juventus, Calciomercato: idea per il dopo Ronaldo?

Neanche un mese fa, Sconcerti dalle colonne del Corriere della Sera aveva rilanciato con forza l’ipotesi Lautaro-Juve. Notizia, poi ripresa puntualmente da calciomercatonews. L’argentino ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro, e al momento le trattative per un suo rinnovo sono assolutamente in stand-by. Che Paratici possa replicare quanto fatto da Marotta con l’acquisto di Higuain? Al momento sono solo ipotesi, sia chiaro. Nulla di concreto è stato pianificato, però tra gli addetti ai lavori comincia a serpeggiare quest’idea, che con il passare dei mesi potrebbe assumere i contorni della realtà. Lautaro ha ribadito più volte l’intenzione di voler restare nel capoluogo meneghino: il rapporto con Antonio Conte ed i compagni è davvero eccezionale. Ma si sa, nel calciomercato i rapporti possono essere troncati nel bel mezzo di un innamoramento, soprattutto se sul tavolo delle trattative circolano nomi di questo calibro. Lautaro al posto di Ronaldo? Al momento è fantamercato, ma chissà…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK