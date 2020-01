Scambio Bernardeschi-Pellegrini, calciomercato Juventus e Roma: ecco lo scenario che potrebbe incredibilmente materializzarsi

Tra pochi minuti terminerà la sessione invernale di calciomercato, ma i dirigenti delle grandi squadre sono già al lavoro per cercare di preparare il terreno in vista dei grandi colpi del prossimo giugno. Tra le società più attive, per forza di cose, c’è sicuramente la Juventus, desiderosa di incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza di Corso Galileo Ferraris sarebbe quello di Lorenzo Pellegrini, giovane trequartista della Roma, autore fin qui di una stagione oltre le più rosee aspettative. Che si possa profilare uno scambio con Bernardeschi? Analizziamo insieme questo scenario

Calciomercato Roma, Bernardeschi pedina di scambio per Pellegrini?

Secondo quanto rivelato da Il Tempo e da Asromalive.it, l’ipotesi Roma intrigherebbe non poco Federico Bernardeschi, che attualmente non sta trovando spazio negli undici titolari della rosa bianconera. L’azzurro potrebbe decidere di rilanciarsi in un contesto nuovo, e troverebbe in Fonseca uno dei suoi più grandi estimatori. I due giocatori hanno grossomodo la stessa valutazione, che si aggira sui 40 milioni di euro. Ecco perchè lo scambio Pellegrini-Bernardeschi, potrebbe non essere un’utopia, fermo restando che al momento non c’è nulla di concreto e la Roma potrebbe anche decidere di non privarsi del suo gioiello. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione: al momento si tratta solo di rumors, però potremmo essere ben presto smentiti…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK