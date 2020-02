Calciomercato Inter, pronto il blitz per Luis Alberto: sarà il colpo scudetto?

Luis Alberto all’Inter, Calciomercato: Marotta mette gli occhi sul centrocampista della Lazio per cercare di regalare a Conte il colpo scudetto.

Ha assolutamente del clamoroso l’indiscrezione rilanciata da Il Messaggero. Secondo quanto riportato dalla nota testata giornalistica, poi ripreso da calciomercato.it, l‘Inter avrebbe effettuato sondaggi concreti per mettere le mani sul centrocampista della Lazio Luis Alberto, dopo il no incassato per Milinkovic Savic. Marotta avrebbe avuto anche dei colloqui con l’entourage del calciatore, ma non sarebbe riuscito a chiudere la trattativa per le richieste del patron Claudio Lotito, che chiederebbe per il fantasista spagnolo, autore fin qui di una stagione assolutamente strepitosa, una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, occhi su Luis Alberto: la situazione

Luis Alberto-Inter è una situazione assolutamente da monitorare per quest’estate, quando Marotta potrebbe sferrare l’assalto decisivo per il centrocampista iberico. Sul calciatore, in passato, c’erano stati anche timidi contatti della Juventus, che però ora partirebbe più defilata nella corsa al fantasista. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi della vicenda, fermo restando che i biancocelesti non hanno nessuna intenzione di privarsi del loro talento più cristallino, rinforzando una competitor per lo scudetto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK