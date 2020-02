Infortunio Bernardeschi: problemi per il numero 33 della Juventus, che rischia di saltate il match con il Verona, in programma sabato.

Non solo buone notizie in casa Juventus. Oltre al ritorno in gruppo di Giorgio Chiellini, nell’allenamento di ieri c’è anche un motivo per non sorridere. Si è infatti fermato per un affaticamento Federico Bernardeschi. A rivelarlo è stata la stessa società bianconera, con un comunicato apparso in serata sul sito ufficiale.

Infortunio Bernardeschi, Juventus: a rischio la sua presenza con il Verona

Il numero 33 dei piemontesi, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, rischia di non esserci per la partita contro il Verona, in programma sabato sera allo stadio Bentegodi. Uno stop durante l’allenamento per un dolore al polpaccio: questo è quello che gli è capitato.

Il giocatore ex Fiorentina è stato subito sottoposto a risonanza magnetica presso il J Medical e non sono arrivate, come detto, buone notizie. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Bernardeschi verrà monitorato e valutato giornalmente. Il suo comunque non sembrerebbe essere un infortunio di grossa entità, ma difficilmente potrà essere recuperato per la trasferta di sabato. Un’altra grana quindi per Maurizio Sarri.

