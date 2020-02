In casa Juventus buone notizie sul fronte Chiellini. Il difensore si è infatti ripreso ad allenare con il gruppo. Ecco le sue parole.

L’inserimento nella lista per la fase finale della Champions League è stato il primo segnale. L’allenamento in gruppo di oggi è stata la più grande conferma. Giorgio Chiellini è oramai sulla via del recupero. L’infortunio sta davvero per diventare soltanto un lontano ricordo e il rientro campo è sempre più dietro l’angolo.

Juventus, Chiellini torna in gruppo: “Sensazione bellissima”

‘In campo con i miei compagni, una sensazione bellissima‘: con queste poche parole, apparse sul suo profilo Instagram, il centrale ha voluto parlare e sottolineare il suo ritorno in gruppo. La Juventus vuole assolutamente riparte da lui, che è sempre stato un punto di riferimento per la squadra. Il calendario d’altronde è pieno fitto di impegni, di partite importanti e la sua esperienza e la sua personalità non possono che essere fondamentali.

Per ora soltanto allenamento in gruppo per Giorgio Chiellini. Un rientro graduale che dovrebbe prevedere un altro paio di settimane di sedute, con un occhio attento a non patire e a non avere alcun tipo di ricaduta. Quando tornerà a giocare? Difficile dirlo al momento. Ma l’inizio di marzo potrebbe senza alcun dubbio essere il periodo giusto. Il centrale è sempre più vicino al suo ritorno. E Sarri non può che esserne felice, avendo così a disposizione un’alternativa importante in più.

