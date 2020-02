Infortunio Bernardeschi: problemi durante l’allenamento per il numero 33 della Juventus. Ecco quali sono le sue condizioni.

Continua davvero a piovere sul bagnato per Federico Bernardeschi. Il numero 33 della Juventus sta trovando pochissimo spazio in questo periodo della stagione, ma a peggiorare ancor di più la sus situazione è arrivato un infortunio in allenamento. Ma quali sono le sue condizioni e quanto rischia di stare fuori?

Infortunio Bernardeschi, Juventus: le sue condizioni

L’ex Fiorentina ha riportato un affaticamento al muscolo soleo della gamba destra. A renderlo noto è stata la stessa società bianconera attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Federico Bernardeschi, dopo l’allenamento odierno, è stato sottoposto, presso il J|Medical, a una risonanza magnetica che ha evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Pertanto la sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno“.

Insomma, molto difficile fare previsioni e ipotizzare tempi di stop e data di un possibile rientro. Ciò che è certo è che per il buon Federico questo non è certo un periodo positivo e da ricordare. Forse è giunto il momento di provare a dare un calcio alla sfortuna. Prima però occorre recuperare da questo stop.

