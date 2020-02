Calciomercato Juventus, beffa per Fabio Paratici: un obiettivo estivo dei bianconeri ha appena rinnovato il suo contratto con il Tottenham. Ecco chi è.

Brutta notizia di calciomercato Juventus per Fabio Paratici e tutti i tifosi dei bianconeri: Troy Parrott, attaccante classe 2002 del Tottenham che è considerato uno dei migliori attaccanti al mondo per il futuro, ha appena rinnovato il proprio contratto che lo lega agli Hotspur fino al 2023.

Sembra che in questa trattativa abbia avuto un ruolo tutt’altro che marginale l’attuale tecnico degli inglesi, José Mourinho, che ha così beffato i bianconeri e tutte le altre squadre interessate al ragazzo, che ha già esordito con la prima squadra in Coppa Di Lega ed anche in Premier League lo scorso dicembre.

Nonostante abbia soltanto 18 anni, infatti, il ragazzo era già seguito da tantissimi top club europei pronti a fare un’offerta davvero importatissima per lui: stiamo parlando, oltre alla Vecchia Signora, anche del Manchester City e Barcellona, come riporta calciomercato.it.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Messi alla Juventus? Calciomercato: Guardiola spaventa Paratici

Calciomercato Juventus, Mourinho beffa Paratici: Parrott rinnova

Parrott ha rinnovato il proprio contratto con il Tottenham di José Mourinho: nel calciomercato che prenderà il via a giugno, quindi, il ragazzo non si muoverà e rimarrà nella compagne militante in Premier League.

Il ragazzo si era già messo in mostra anche nella Youth League nonostante ufficialmente militi nella formazione Under 18 degli Hotspur. Nella competizione europea giovanile infatti ha realizzato qualcosa come 6 gol in 4 presenze: insomma, un gran bel biglietto da visita all’interno del panorama mondiale del calcio.

Nella seconda squadra del Tottenham, inoltre, come se non bastasse, ha già esordito con 2 reti in soli 61 minuti giocati in una presenza. Qualcosa di a dir poco straordinario: non poteva non attirare l’attenzione della Juventus che tuttavia dovrà necessariamente farsene una ragione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Messi alla Juventus? Calciomercato: Guardiola spaventa Paratici

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK