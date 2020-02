Lionel Messi alla Juventus: sogno di calciomecato o affare possibile? Pep Guardiola spaventa e non poco i bianconeri: ecco che cos’ha detto.

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona a giugno grazie ad una clausola che potrebbe liberarlo a zero un anno prima della fine del suo contratto e senza pagare la clausola rescissoria dei blaugrana.

La Juventus è un’opzione possibile così come il Manchester City, il Psg ed il Manchester United, ma Pep Guardiola, suo ex allenatore tra le fila dei catalani, ha un’idea diversa sulla fine della carriera della Pulce.

Ecco che cos’ha detto in una recente intervista, riportata da Calciomercato.it, che ne ha riportato uno stralcio.

Messi alla Juventus? Calciomercato: Guardiola dice la sua

Lionel Messi alla Juventus? Pep Guardiola non è di questo avviso. Il tecnico del Manchester City ha infatti dichiarato che non gli piace di parlare di giocatori che non allena più, ma sicuramente salvo dei colpi di scena a dir poco clamorosi, il ragazzo rimarrà al Barcellona e terminerà la sua carriera nella Liga, in Spagna, proprio nella compagine di Setién.

Insomma, nonostante la lite furibonda con Abidal, che avrebbe accusato i calciatori di essere gli unici responsabili dei recenti deludenti risultati, la Pulce secondo il suo pensiero rimarrà tra le fila del Barça. Sarà vero o questa sarà una crisi profonda ed insanabile?

Staremo a vedere, quel che è certo è che il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, in confronto a quello ipotetico di Messi in un’altra squadra, sarà irrisorio: ingaggio lordo da 100 milioni di euro, contro i “soli” 31 di CR7. Altri numeri, stesso talento.

