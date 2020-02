Massimiliano Allegri potrebbe finire in Premier League. Ecco le ultime indiscrezioni sul futuro dell’ex allenatore della Juventus.

Un divorzio maturato la scorsa estate che ancora causa discussioni e riflessioni. Ora come ora però Max Allegri è ancora senza panchina. Tante offerte, tante proposte, tante idee, ma nulla si è trasformato in un qualcosa di concreto. Il futuro dell’allenatore livornese è dunque tutto da decidere e da scoprire. I prossimi mesi potrebbero davvero essere quelli decisivi.

Allegri in Premier, Calciomercato: la Serie A si allontana

Nelle ultime ore si era addirittura parlato di un a dir poco clamoroso ritorno al Milan, ma l’ipotesi appare difficilmente percorribile. Infatti la pista più percorribile sembra essere quella che porterebbe verso la Premier League. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere della Sera’, ci sarebbe già l’accordo con un club inglese, ma l’annuncio arriverà ufficialmente soltanto nei prossimi mesi.

Ma quale potrebbe essere questa squadra di Premier League? Difficile pensare che possa essere il Liverpool, dove Jurgen Klopp appare blindato e a dir poco sicuro del posto. Difficile possa trattarsi del Tottenham, che ha ingaggiato Mourinho. Discorso simile per l’Arsenal, che ha cambiato allenatore da poco con l’arrivo di Arteta. Il Chelsea? La società londinese sembra soddisfatta del lavoro svolto dal Lampard. Ed è per questo che resterebbero soltanto le due squadre di Manchester. Lo United sta vivendo una stagione fallimentare e Solskjaer difficilmente sarà confermato. Delusione anche per Guardiola all’interno dei confini nazionali. E, in caso di fallimento in Champions, lo spagnolo potrebbe salutare. Allegri potrebbe così essere il sostituto ideale. Per avere certezze e risposte occorre però attendere che cosa accadrà.

