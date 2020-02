Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, ha parlato prima di Milan Juventus riguardo al calciomercato che verrà: Donnarumma è un obiettivo? Le sue parole.

Fabio Paratici ha parlato nel pre partita di Milan Juventus di Coppa Italia ed ha svelato il futuro di Szczesny e Maurizio Sarri, per poi svelare un piccolo retroscena di calciomercato riguardante Donnarumma, che questa sera sta giocando un’ottima partita.

Il dirigente ha infatti dichiarato che tutta la società innanzitutto è davvero contenta del lavoro che sta svolgendo il portiere polacco che, come sempre, non parte titolare in questa competizione per dare spazio al talento dei 42 anni di Gianluigi Buffon, più in forma che mai.

Difficilmente, dunque, arriverà Gianluigi Donnarumma del Milan: il portiere numero 99, infatti, rimarrà in rossonero a meno di clamorose offerte che tuttavia dovrebbero provenire dall’estero e non dalla Serie A.

Ha avuto modo anche di dire la sua riguardo al futuro di Maurizio Sarri, Fabio Paratici: rimarrà in bianconero oppure no? Scopriamo se la sua panchina è stabile.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Cuadrado prima di Milan Juventus, Coppa Italia: la sfida è lanciata!

Paratici su Donnarumma e Sarri, calciomercato: addio a giugno?

Fabio Paratici ha dichiarato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan Juventus, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, che la stima e la professionalità del tecnico bianconero non si misurano per qualche partita persa o giocata meno bene: la società di Corso Galileo Ferraris ha ben chiaro quale sia il progetto della Vecchia Signora su di lui e, per questo motivo, la sua panchina non è affatto in discussione.

Per questo motivo, insomma, le voci di esonero o di calciomercato vengono spente sul nascere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Guardiola alla Juventus, l’intervista che fa sognare i tifosi (Video)

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK