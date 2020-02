Juan Manuel Cuadrado ha parlato prima di Milan Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia: ecco le parole del colombiano che caricano la squadra.

Sono parole di carica quelle che ha lanciato Juan Manuel Cuadrado a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan Juventus, partita valida come semifinale d’andata di Coppa Italia.

Il colombiano, che quest’oggi è stato schierato come esterno offensivo d’attacco e non come terzino, ruolo in cui gioca De Sciglio questa sera largo a destra, prova a caricare non solo i propri compagni di squadra ma anche tutto l’ambiente bianconero.

Ecco le sue dichiarazioni nel tunnel che sono state rilasciate a Rai Sport.

Dichiarazioni Cuadrado pre Milan Juventus: le sue parole

Ecco le parole di Juan Manuel Cuadrado che ha parlato ai microfoni di Rai Sport pochi minuti prima del calcio d’inizio di Milan Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia 2019-2020:

“Per noi è una partita importantissima e oggi dobbiamo giocarla con quella voglia e determinazione per fare risultato e per finire bene in casa.”

