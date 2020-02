Rakitic è sempre nei piani e nel mirino della Juventus. E potrebbe essere arrivato un assist vero e proprio da parte del calciatore croato.

Ivan Rakitic è un nome che è da tempo nei piani della Juventus. Il croato è ormai ai margini dei piani del Barcellona e un suo addio appare a dir poco inevitabile. Il centrocampista dei blaugrana ha parlato del suo futuro in una recente intervista, mandando molto probabilmente un messaggio in codice ai bianconeri.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: c’è la chiamata del croato

“Ovviamente mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando di uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio. Ti diverti davvero a guardarlo e tutti stanno vedendo cosa sta facendo alla Juve. Il calciatore più sottovalutato al mondo? Ce ne sono tanti. Mourinho per esempio ha fatto il mio nome. Per me lo è anche Pjanic“, queste le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Bleacher Report’.

Insomma, parole chiare e che sembrano essere una sorta di chiamata alla Juventus. Ora non resta che attendere se i bianconeri risponderanno in qualche modo. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi. Il 31enne d’altronde sarebbe quell’innesto di qualità, personalità ed esperienza che i bianconeri cercano da tempo. E i tifosi iniziano a sognare il colpaccio.

