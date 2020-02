Rakitic è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma ecco che arriva una clamorosa indiscrezione riguardante il croato.

Ivan Rakitic è uno dei nomi che è da tempo sul taccuino della Juventus. I bianconeri avrebbero provato a prenderlo in più di un’occasione, ma la trattativa non sembra essere entrata mai davvero nel vivo. Ogni occasione però potrebbe essere quella buona per tentare l’assalto decisivo e finale.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra

A favorire un possibile affare potrebbe essere lo stato d’animo del centrocampista, che è a dir poco infelice. Secondo quanto riportato e rivelato dalla ‘BBC’, il calciatore infatti avrebbe voluto andar via già nel calciomercato di gennaio, ma sarà costretto a restare al Barcellona almeno fino a giugno. A bloccare il tutto sarebbe stata principalmente l’impossibilità di trovare un sostituto.

L’ex Siviglia, sempre secondo quanto racconta l’emittente inglese, avrebbe quindi sperato in un cambio di maglia fino all’ultimo giorno della sessione invernale. Su di lui ci sarebbe infatti da tempo l’interesse della Juventus e Manchester United, due club alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per la propria mediana. Il Barça però è stato a dir poco’ irremovibile, nonostante il poco spazio ottenuto finora da Rakitic in questa stagione. Tutto sarà rinviato all’estate? Difficile dirlo, ma i bianconeri restano alla finestra.

