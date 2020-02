Chiellini ringrazia tutti con un post: «Adesso arriva la parte bella»

Giorgio Chiellini è rientrato ieri in campo dopo quasi sei mesi di assenza. In un post su Facebook ha voluto lanciare un messaggio al popolo della Juve.

Ormai il peggio è passato e Sarri lo aveva inserito sabato nell’elenco dei convocati per la sfida dello Stadium contro le rondinelle. A 12 minuti dalla fine Chiellini ha fatto finalmente ritorno in campo, prendendo il posto del compagno di squadra Bonucci. Grande emozione da parte del pubblico nel momento in cui è tornato a giocare con la sua Juventus, rivestendo tra l’altro la fascia di capitano. Contro il Brescia ha fatto il suo, oltre a ricevere l’ovazione dei suoi sostenitori.

Chiellini e il post social

Chiellini in un suo post sui social di riferimento ha detto diversi Grazie. «Grazie a Carolina, Nina, Olivia ed a tutti i miei cari per essere stati al mio fianco sempre: siete la mia gioia. Grazie a dottori e fisioterapisti per avermi coccolato e sopportato tutte le mattine di questi mesi. Anche quando avreste potuto riposare. Grazie ai miei compagni per l’energia e la forza che mi avete dato, sono in debito con voi. Grazie a tutta la Juventus, non mi avete fatto mancare niente come solo in famiglia si fa. Grazie a voi tifosi, oggi ho avuto i brividi nel sentire il vostro boato. Adesso arriva la parte più bella e più difficile e spero di contraccambiare tutto quello che ho ricevuto». Finalmente l’incubo è finito per l’esperto difensore della Juve, una autentica bandiera e anche un importantissimo uomo spogliatoio. Lui sì che sa come si fa a vincere e per questo motivo è un leader straordinario per tutti i compagni di squadra più giovani.

